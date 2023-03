“La gente de acá te dice que no es excusa el tema de la altura, pero en lo personal digo que sí afecta. Todavía no me adapto y tenemos que regular la alimentación”, reconoció Enrique Triverio, goleador argentino que llegó a The Strongest en 2022, según Olé.

De acuerdo con el medio argentio, Demichelis y el cuerpo médico optarán por los jugadores con mayor capacidad aeróbica, datos que con los avances tecnológicos aplicados al fútbol son cada vez más sencillos de conocer.

Hasta el momento, las estadísticas no dejan un buen promedio para los Millonarios en La Paz. En 1970, Bolívar y River empataron 1-1. Ya en 2016, The Strongest recibió al elenco que dirigía Marcelo Gallardo, con el que empataron a un gol.