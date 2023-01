Precedido de un impresionante palmarés en el ajedrez, a sus 14 años, Licael Roderick Ticona Rocabado forja sus ilusiones en el colegio Cuarto Centenario y en su natal Tiquipaya (Cochabamba).

No es poco lo que ha conseguido, desde que a sus cortos 8 años decidió incursionar en el ajedrez, motivado por los juegos de Chess Master que había logrado configurar en el internet. Le fue preguntando a su padre en torno a un juego que le había llamado la atención, el ajedrez y los movimientos de fichas.

“Le enseñé los movimientos a la edad de ocho años y él fue captando rápido los movimientos, jugamos la primera partida y me ganó (sonrisas)”, comentó Daniel Ticona, padre de Licael, quien había combinado su afición con el ajedrez con algunos amigos de la asociación departamental de Ajedrez de Cochabamba.

“Jugaba, pero no destacaba, pero eso me sirvió para enseñar a mi hijo lo que es este deporte, él agarró rápido y mire hasta donde ha llegado”, matizó en torno a su hijo, el joven campeón de los tableros.

Es considerado el prodigio más grande del ajedrez boliviano, consiguió el título de Maestro Internacional a los 14 años, como muestra, el único Gran Maestro Internacional boliviano, Oswaldo Zambrana consiguió ese título con 28 años.

Licael es dos veces finalista de la gran final de Mayores Absoluto y Subcampeón Nacional absoluto 2021, a los 13 años; posee seis récords inéditos en la historia del ajedrez boliviano; es el segundo jugador más joven en alcanzar el título de Maestro Fide a los 13 años; campeón sudamericano escolar por equipos (Paraguay); tricampeón sudamericano (Argentina, Ecuador, Bolivia); tetracampeón Panamericano (Chile, Uruguay, Bolivia, Bolivia); subcampeón sudamericano (Ecuador); subcampeón Panamericano (Uruguay); múltiple campeón y mejor representante boliviano en mundiales online. Licael es un adolescente bastante vivaz en su colegio, donde destaca por sus buenas notas, además de la madurez con la que habla. La rutina que lleva es seguida con bastante disciplina, tomando en cuenta que no sólo se necesita una buena alimentación, sino también un trabajo en la parte física para poder estar en buenas condiciones en las competencias. El entrenamiento también es seguido de cerca por su padre y el mismo Licael, con la preparación de las jugadas. En la tarde, tras llegar de su colegio, realiza los ejercicios de táctica con su padre, por aproximadamente dos horas, luego en la noche prosigue sus entrenamientos por el mismo lapso.

“Estoy muy contento por todo lo que he logrado, llegar a ser Maestro Internacional era una de mis metas, gracias a Dios y a mi esfuerzo lo he podido lograr, ahora me he trazado como meta llegar a ser Gran Maestro Internacional, como es Oswaldo Zambrana, una persona con la que también he logrado jugar en dos ocasiones”, afirma con la voz segura.

Para Licael, llegar a estar en ese ámbito competitivo es “un sueño hecho realidad, en un deporte como el ajedrez, que le dedico gran parte de mi tiempo, si bien he logrado muchos títulos, quiero seguir logrando metas, como dije, mi sueño es llegar a ser Gran Maestro Internacional y estar en la élite del ajedrez mundial”.

El padre de Licael, quien ha corrido con todos los gastos de su preparación desde sus 8 años, cuenta que está intentando financiar la presencia de su hijo en un torneo en Brasil el 20 de enero. “A ver si logramos que participe Licael y, si no se puede, será directamente el Mundial en abril el torneo en que va a participar mi hijo. Más que conseguir el título o algo, ahí lo más importante son los puntos que pueda conseguir, para ello tiene la necesidad de participar en la mayor parte de campeonatos de élite dada su categoría de Maestro Internacional”.

En la parte final del diálogo con Campeones de Página Siete, Licael Ticona agradece al Viceministerio de Deportes, que lo ha apoyado con pasajes para las diversas competiciones, ahora espera que se continúe con ese respaldo, debido a las competencias internacionales que debe asistir. “Ojalá siga así, tengo torneos fuertes internacionales, donde debo competir, me tengo mucha fe, sé que este año será de más bendiciones”, afirma Licael Ticona.