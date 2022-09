¡Líder, otra vez! El Tigre gana a un Oriente que no fue Oriente

En un duelo equilibrado, The Strongest se complicó y sufrió para vencer por 2-1 a un Oriente que no fue Oriente en La Paz: propuso y no se refugió atrás, anoche en el estadio Hernando Siles, por la fecha 16 del torneo Clausura.

Con su victoria, el equipo de Claudio Biaggio recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones. Sumó 38 unidades, una más que el segundo Bolívar (37) y tres más que el tercero Always Ready (35).

Anoche, el Tigre se complicó solo en el segundo tiempo ante un cuadro albiverde que jugó mejor. El local dominó el primer tiempo.

Biaggio sorprendió anoche al presentar una formación con cinco modificaciones en el onceno que mostró en los entrenamientos previos. En el inicio del encuentro, su propuesta funcionó, pero su equipo se encontró con un buen desempeño del arquero orientista Wilson Quiñónez.

The Strongest abrió el marcador antes de la media hora de juego. El 1-0 llegó a los 23 minutos desde el punto penal con una definición de Jair Reinoso, luego de una infracción por una mano dentro del área de Maximiliano Caire en su intento por cortar una acción de peligro.

En los primeros 45 minutos, Jair Reinoso y Luciano Ursino exigieron al guardameta visitante. Pero Oriente no sólo se defendía bien, también miraba para adelante. Antes del final de la primera etapa, un zurdazo de Leandro Zazpe pasó a centímetros del palo.

En el complemento, Enrique Triverio apareció para colocar el 2-0, a los 59 minutos, con un golpe de cabeza ante un centro de tiro de esquina.

El 2-0 parecía un marcador que liquidaba el partido, pero... aún faltaba el condimento de Adrián Jusino. El marcador central atigrado cometió un error en salida y el balón llegó a los pies del orientista Franz Gonzales, quien dio un giro y sacó un derechazo en el ingreso al área para descontar a los 79 minutos (2-1).

El Tigre pudo aumentar el marcador con un remate de Gabriel Sotomayor que pegó en el palo, a los 82’.

Oriente jugó bien, creó situaciones de riesgo claras, tanto así que el guardameta Guillermo Viscarra fue la figura del encuentro. Oriente se convenció anoche que sin ocultarse atrás, jugando en un bloque compacto y ordenado, se puede proponer, se puede atacar. Guabirá mostró el camino y Oriente Petrolero utilizó la misma ruta.