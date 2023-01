El Dakar descansa, Daniel Nosiglia aprovechó para recargar energías tras ocho intensas etapas en la que ha sido la edición más dura en Arabia Saudí.

Sin duda que para Daniel no está siendo un Dakar fácil, empezó la competición en el puesto 17 de la general, pero ha venido sufriendo una serie de percances que le han impedido estar entre los 20 primeros. “Ha sido una semana súper difícil para mí, he tenido muchos problemas que me han retrasado bastante, y obviamente han complicado mi lucha por el objetivo de un buen resultado, pero tengo que estar muy feliz de haber llegado al día de descanso. Después de todos los problemas que he tenido, en algún momento pensé que no iba a poder llegar y que me quedaría fuera de carrera, aquí seguimos y muy contentos. El Dakar nos ha dado una semana muy dura en todos los sentidos, física y mentalmente, han sido días muy largos. Ahora la verdad es que me encuentro muy bien, físicamente al 100 por ciento, me siento fuerte y afrontaremos la segunda semana del mismo modo, aprovechando que todavía estamos en carrera y lo daremos todo”, dijo. Hoy se cumple la novena etapa y se toparán con cañadones y dunas para llegar a Haradh recorriendo 686 km para luego afrontar el temido Empty Quarter en las tres etapas siguientes.

En autos, la prueba está siendo liderizada por el príncipe catarí Nasser Al Attiyah, quien, no obstante, tuvo algunos problemas en las últimas etapas; aun así se mantiene en la cima de la clasificación. Carlos Sainz y Sébastien Loeb intentan acortar las distancias con el catarí, por lo que las etapas que vienen serán vitales.