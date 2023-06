La victoria de ayer ante Wilstermann dejó tranquilos a los atigrados, quienes aseguraron que las tres unidades les dan confianza para afrontar el siguiente partido que será complicado, juegan la Copa Libertadores ante Sporting Cristal el miércoles desde las 22:00 en el estadio Hernando Siles.

Los jugadores consideran que se necesitan todos para lograr los objetivos, por lo que pidieron apoyo a los hinchas para sumar de a tres ante los peruanos.

“Estoy orgulloso de mis compañeros porque se luchó y nos autoalimentamos de confianza, la que se necesita para buscar los objetivos”, afirmó el volante colombiano Michael Ortega tras el juego con los rojos.

Pidió ver lo positivo de lo que se hace y destacó que el aurinegro está en la cima de la clasificación con cuatro puntos de diferencia sobre el segundo, Nacional Potosí. “Lo importante es que se ganó y estamos arriba”.“Quiero llegar a que la gente nos apoye más, yo no tengo la culpa de que hace 10 años el equipo no sea campeón, yo no estaba”, remarcó a tiempo de aclarar que se hará todo el esfuerzo para lograr la corona.

“Era importante el partido de hoy (ayer), nos sirve mucho en lo anímico para llegar de la mejor manera a la Copa Libertadores, el primer paso lo dimos”, aseveró el capitán Adrián Jusino.

Destacó que el Tigre tiene jugadores de experiencia y que pueden reemplazar a los ausentes, con relación a las bajas para el lance con Nacional Potosí en la siguiente fecha liguera.

Jaime Arrascaira y Luciano Ursino, por expulsión y acumulación de amarillas, no jugarán en la Villa Imperial.

“Era muy importante ganar porque nos da un envión anímico para afrontar el siguiente partido”, resaltó Ursino, quien lamentó la quinta amarilla.

“Sobre el final nos complicaron un poquito”, bromeó el jugador del cuadro atigrado.