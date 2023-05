El castigo fue durísimo para los hinchas, afinaron las gargantas, unos gritaban una cosa y nosotros el gol. Así son los partidos de Copa Libertadores, muy sufridos, el otro equipo vino a no proponer nada, ellos tal vez estaban pensando en la Sudamericana y el empate les caía bien, vinieron a perder el tiempo y a bloquear.

El técnico debe recibir el apoyo de la gente que ellos estén seguros de que estén en el mismo lado del mostrador. Pero, me alegra mucho que hayamos conversado y le haya servido a Beñat.

Hablamos de fútbol, historia del fútbol, tenemos años de estar charlando con Beñat, nos hemos visto en las vacaciones con él, hablamos horas y horas, somos amigos como era con Jorge Habegger, el mismo Azkargorta; el técnico necesita tener interlocutores para intercambiar ideas, pero jamás me meto en cuestiones tácticas, siempre digo lo que pienso y eso le puede servir a muchos técnicos, eso lo he hecho hace 40 años, desde que ha estado Wilfredo Camacho hasta hoy, todo el tiempo hablo con los técnicos.

“A veces para los técnicos no es fácil, pero somos muy amigos (con Beñat), y hablamos siempre”, agregó el ex titular del cuadro celeste.

“Los amigos hablan y hablan, me alegra que a Beñat le haya servido lo que hemos hablado , todos estamos como Bolívar y queremos ayudar”, puntualizó Loayza en diálogo con Campeones.

Eso sí, el ex dirigente celeste fue claro al manifestar que jamás sugeriría los jugadores a tomar en cuenta, porque esa es atribución del entrenador.

¿Era importante ganar?

Siempre es así, otra forma de ganar es golear, lo que ha pasado en Asunción no lo vamos a poder hacer en los próximos diez años, no vamos a poder meter cuatro a cero a nadie de visitante, todos los equipos de Copa son equipos fuertes, sólidos y con presupuestos mayores que los nuestros. Y, ante Barcelona se nos cerró el arco, si entraba algunas de las que se generó quizás el partido hubiera sido más fácil, se hubiera tenido más espacio. A mi lo que más me gusta es la noche de Copa y ganar, hemos ganado tantas veces, estamos en el top ten, es difícil, por eso se festeja tanto.

¿Es más difícil para el fútbol boliviano?

Hay que saber qué somos y hacia dónde vamos, ganar es muy complicado en la Libertadores, ve otros equipos bolivianos en la Sudamericana, la Libertadores. Y, un triunfo hay que festejarlo y mucho, una clasificación a octavos mucho más.

¿Qué le pareció Ronny Fernández?

Esas son cosas que uno tiene que valorar, porque no lo hace cualquier jugador normal, ha sido operado y no ha pasado el tiempo necesario para recuperarse y normalmente no juega, pero él ha decidido volver, está con ganas de jugar y hacerlo todo el partido, y anotar el gol con el último hálito es una cosa meritoria. A Ronnie hay que ponerlo como ejemplo, de que cuando uno tiene ganas, deseo de defender a tu club, hace cualquier esfuerzo, y se encuentra la recompensa, para él debe ser lindo que todo el estadio te grite chileno, chileno, Bolívar lo quiere tanto y él igual a Bolívar.