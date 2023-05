“63 pirulos no es poco (risas). Agradecerles porque se acuerdan de uno, especialmente de aquella gente de la década del ochenta como don Mario Mercado y actualmente Marcelo Claure que está haciendo mucho por el Bolívar. Lo importante es que se acuerden de uno”, resaltó.

“Me faltó un golcito para los 200, pero la rodilla me jugó una mala pasada, podía llegar más lejos. Uno deja todo lo mejor y lo más importante es que te reconozcan. Han pasado más de tres décadas desde que dejé de jugar y nadie ha quebrado mi marca. Hasta cuándo será”, respondió a través de la línea telefónica.

¿Y si te proponen jugar y que ingreses a patear un penal y llegar a los 200? “(Risas) uhhh sería lindo, pero lamentablemente eso ya no se va a dar, pero uno piensa en llegar a cierto récord y mi idea siempre fue ser el máximo goleador de la liga y me quedo satisfecho con todo lo que he dejado a la institución y les agradezco a todos los de la prensa por acordarse de uno y por apoyarme en mi carrera como jugador”.

Antes de despedirse, Salinas les recuerda a sus amigos que su casa está abierta en Tarija cuando lo visiten. “Vengan pues, aquí vamos a estar bien en la casa y vamos a comer salteñas en el negocio”, cerró el cumpleañero celeste.