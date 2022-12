$!Los albicelestes y los orange también marcan línea en catar

Ganen o pierdan, ya los hinchas de Argentina y Países Bajos son los grandes ganadores del certamen de Catar 2022. Ambos han marcado tendencia en cada uno de los partidos que les ha tocado alentar desde las graderías. Los albicelestes desde las gradas no sólo con su alegría, bombos inconfundibles y chispa, sino con los cánticos que los hacen únicos en el mundo, porque son de los más eufóricos a la hora de entonar las diversas canciones. Los de la Orange también han puesto su sello, pero en particular con la forma en que han asistido ataviados a los diversos encuentros del certamen. En la fiesta del fútbol no se puede dejar de olvidar a los grandes astros como Diego Maradona, o el inolvidable Pelé que se recupera de una enfermedad. Así está el Mundial de Catar con una marcada tendencia.