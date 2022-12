Amigos en el París SG, Kylian Mbappé y Achraf Hakimi ya se han cruzado en Catar y ahora se van a reencontrar mañana en el campo, en duelo estelar durante la semifinal del Mundial en Al-Khor.

Como una “broma” pública, ambos jugadores fueron vistos juntos en Instagram durante el torneo y se enviaron sendos mensajes en Twitter. “See you soon, my friend” (Nos vemos pronto, amigo mío), dijo el marroquí, mensaje que Mbappé respondió con tres corazones.

Como dos jóvenes de esta época, también se comunican por las redes sociales. Por ejemplo, el delantero francés felicitó a Marruecos por su clasificación ante España (0-0, tras la prórroga, 3-0 en penales) con un emoji pingüino, detrás del nombre de Hakimi, haciendo un guiño a la celebración de Hakimi, después de su lanzamiento decisivo.

Los dos comparten otra celebración idéntica: en cuclillas, un pulgar en la nariz, una mano en la espalda, en posición de tetera, que Kyky realizó contra Polonia (3-1) en octavos.

“Somos dos jóvenes de 23 años que comparten los mismos gustos, hablamos de música, videojuegos, vamos al restaurante”, dijo marroquí en el diario Le Parisien.

A menudo juntos en Instagram, ambos se hicieron un selfie en Madrid, el 9 de mayo, donde los medios de comunicación también los habían fotografiado en un restaurante de la capital española, mientras Mbappé todavía dudaba entre quedarse en el París SG y unirse al Real, el club donde se formó el marroquí.

Durante una jornada de descanso en el Mundial, Mbappé visitó a su amigo en el hotel de la selección de Marruecos y posó, con una camiseta naranja, en una foto con su compañero de equipo.