El arbitraje boliviano sigue en crisis. No mejora y no hay visos de que mejore, eso es lo que más preocupa. Han vuelto a surgir quejas y protestas no sólo contra los que dirigen en cancha o los que están en el VAR, sino también contra los responsables de la Comisión de Árbitros de la FBF. Alejandro Mancilla dirige esta comisión y el cargo que tiene, como el de sus dos colaboradores, es remunerado.

Hasta no hace mucho esa comisión percibía cinco mil dólares al mes y este dinero se lo repartían los tres. Está bien, hoy el fútbol mueve mucho dinero y nadie debería trabajar gratis.

Sin embargo, ese trabajo debería ser efectivo y eficiente; y el resultado se debería ver en cancha: buenos arbitrajes y constante mejoramiento.

Pero no hay tal. Y eso que ahora los árbitros están ganando bien.

Lo que está mal es el nivel del referato y hay que reconocerlo.

¿Qué hacer? Hay clubes que plantearon ya que vengan árbitros del extranjero. Puede ser una solución, pero no es lo aconsejable ni recomendable.

El señor Mancilla y su comisión, en lugar de estar suspendiendo a los árbitros que dirigen mal, deberían plantear a la Federación un apoyo decidido y práctico. Se debería invitar o contratar un instructor o un exárbitro destacado de la FIFA o la Conmebol, para que periódicamente trabaje en Bolivia.

Hace falta orientación sobre la interpretación de algunas jugadas. Nuestros árbitros, ni los de cancha ni los del VAR, deciden bien. Y cuando deciden exponen sus dudas y eso está creando descontento en los clubes.

Ese experto de árbitros tendría que trabajar un período, aunque sea de mediano plazo, para despejar esas dudas que hay, porque la regla es fría y está ahí escrita. Es igual que una ley. Pero se está fallando en la interpretación. Por ahí pasa el problema y por ahí debería pasar también la solución. Si no se hace algo, estoy de acuerdo, hay que sacar tarjeta roja a Mancilla y su comisión de árbitros, y la misma Federación si no apoya.