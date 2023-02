Se avecina un clásico apasionante. Cada inicio de temporada, la gente de fútbol, de Bolívar y The Strongest, espera con muchas ansias e ilusiones este partido.

Hay nuevos jugadores en los dos bandos, que además estrenan técnicos, aunque Beñat San José es un viejo conocido de los celestes. Ambos tradicionales rivales siempre son candidatos al título, por lo que uno puede imaginarse la gran expectativa con la que se espera este partido, más aún luego de tanto tiempo sin fútbol.

En la última década y tal vez un poco más, Bolívar y The Strongest han sentado una hegemonía muy latente, se han repartido los títulos. Quiero confesar que no me gusta mucho la hegemonía de pocos equipos en un campeonato, pero nos encontramos con dos instituciones fuertes, a las que podemos sumar en el último tiempo Always Ready, son los únicos que se preocupan de mantener equipos altamente competitivos.

Equipos de mucha tradición en el interior, como Wilstermann de Cochabamba, Blooming y Oriente en Santa Cruz, han descuidado este aspecto.

Tengo expectativa por el técnico de The Strongest, Ismael Rescalvo, de quien sabemos su trayectoria en España, porque a Beñat lo conocemos, con un fútbol que está muy alejado del que vemos en España, por ejemplo. Es decir un fútbol no solo altamente competitivo, sino exquisito, con buen manejo de balón, tremenda dinámica. Beñat ha sido campeón con Bolívar, por lo menos en esa primera campaña, más allá del título, ha mostrado un fútbol amarrete, más pragmático que bonito. A mí, por ejemplo, me gustaría ver algo del fútbol español en The Strongest, algo de ese estilo, como amante del fútbol.

He visto muchos clásicos, partidos en los que llegaban unos con ventaja, otros condicionados, estos partidos son especiales y como tales no hay favoritos; los equipos entran a la cancha y se matan, el resultado es impredecible, eso es lo lindo, por eso los periodistas esperamos este tipo de encuentros.