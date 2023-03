Hugo Dellien contundente. Ayer se puso el traje de “Tigre de Moxos” y salió al frente para sumarse a la causa que llevaron adelante Murkel Dellien, Federico Zeballos y Boris Arias, quienes renunciaron a participar en la Copa Davis 2023 por discrepancias con el presidente de la Federación Boliviana de Tenis, Hiber Villafañe,

Un comunicado público difundido al mediodía hizo estallar el escándalo, porque Federico Zeballos, Murkel Dellien y Boris Arias, quienes habían participado en la Copa Davis 2022 ante Tailandia, pidieron que la Federación Boliviana de Tenis cumpla con los compromisos asumidos con responsabilidad.

En horas de la tarde, ya en una conferencia de prensa vía zoom, donde apareció Hugo Dellien junto a los tres tenistas, quien paso a paso, detalló cómo han sido los hechos e identificó a Hiber Villafañe, presidente de la FBT, como la manzana de la discordia. Todo se inició porque Hugo Dellien no participó en los partidos por la Copa Davis 2022, el año pasado, porque estaba lesionado. Y, como no participó, su lugar fue ocupado por su hermano Murkel Dellien, quien participó como raqueta número uno, dos Federico Zeballos y tres Boris Arias. Por contrato, cada jugador recibe una remuneración correspondiente a la raqueta número uno, dos y tres.

Como el número uno no estaba, su lugar fue ocupado por Murkel Dellien, así sucesivamente, ellos entendieron que esos recursos deberían ser percibidos por quienes jugaron el torneo.

“Yo les dije que el dinero que ingresara, luego de los gastos que tuviera la Federación Boliviana de Tenis por la organización, sea para los jugadores porque es el único ingreso que tienen cada uno de ellos para poder seguir compitiendo y la forma de generar dinero para conseguir la federación sería de sponsor que ellos consigan usando nuestra imagen, nosotros no hubieramos cobrado ni un solo peso de ese dinero”, explicó Dellien.

En la conferencia de prensa se explicó que Hugo Dellien como tenista número uno del país era quien realizaba las gestiones con la Federación Boliviana de Tenis por los recursos para cada uno de los componentes que integraban la selección de Bolivia. Había una escala salarial para los tres tenistas que representaban al país. Como Hugo Dellien no participó en la Copa Davis 2022 ante Tailandia, el puesto número uno por el ranking internacional le correspondía a Murkel Dellien, el número dos a Federico Zeballos y el tres a Boris Arias. Y los pagos deberían realizarse de esa manera, explicó Dellien. Pero no se cumplió como estaba contemplado en el contrato que se realiza con la Federación Boliviana de Tenis, por eso surgió el reclamo de los jugadores.

“También anuncié que no seré parte de la Copa Davis hasta que cambie la dirigencia, no por el problema que están pasando los chicos, si no porque creo que esta dirigencia le hace daño al tenis y siento que no puedo ser parte de eso”, dijo el mayor de los Dellien, quien acotó que “es un dolor inmenso que no se aproveche el momento que está viviendo el tenis”.

La postura es firme de los jugadores, que incluso se están haciendo asesorar en el tema legal, para llegar hasta las últimas instancias. Mientras tanto, no jugarán la Copa Davis.

La respuesta de Villafañe

De acuerdo a Hiber Villafañe, todo el problema se suscita porque los jugadores quieren cobrar el porcentaje que le correspondía a Hugo Dellien.

“El porcentaje que le correspondía a Hugo Dellien es lo que están reclamando Murkel, Federico y Boris, la interpretación de la federación es simple, todo trabajo tiene una remuneración y en este caso Hugo no jugó por lesión, por lo tanto, no corresponde el pago”, dijo el dirigente. Y la FBT decidió que ese dinero que se tenía que pagar a Hugo Dellien corresponderá a la formación de tenistas de categorías menores. “En ningún momento -prosiguió- se quedó que el dinero que se pactó con Hugo Dellien también le correspondería al equipo, la FBT ha cumplido con los porcentajes pactados, pero ellos reclaman esa parte porcentual”, agregó,

En caso de que los Dellien, Zeballos y Arias no se presenten a la Copa Davis, buscarán otras figuras a quienes promocionar. De todos modos, dijo que las puertas están abiertas para dialogar con los tenistas.