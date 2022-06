Los equipos de Sánchez no saben ganar en La Paz

A Erwin Sánchez no le va bien en La Paz. En los dos ciclos que tuvo con Blooming y en la tercera temporada con Oriente Petrolero no pudo ganar nunca a Bolívar, The Strongest y Always Ready.

Desde que el exjugador de la Selección comenzó a dirigir a clubes en el país (2015), ha llegado en 19 oportunidades a la sede de Gobierno y El Alto, donde cosechó 16 derrotas y tres empates.

Sánchez dirigió primero a Blooming en 2015 y posteriormente en 2018 y 2019. La estadística contempla cinco visitas a Bolívar y la misma cantidad de derrotas.

Frente a The Strongest dirigió a Blooming en seis ocasiones con cuatro caídas y los otros dos compromisos concluyeron igualados en los torneos correspondientes a 2015. Por coincidencia ambos lances concluyeron 1-1: primero le empató en el certamen Apertura al equipo atigrado que dirigía el argentino Néstor Craviotto y en el Clausura igualó con el plantel del paraguayo Pablo Caballero. Dirigiendo a Blooming tampoco le fue bien en el estadio de Villa Ingenio, donde cayó por 3-0 en dos ocasiones ante los millonarios, que habían logrado el ascenso para esa temporada.

¿Y en Oriente?

Platini fue designado como DT de Oriente en 2020, cargo en el que se mantiene actualmente. En su primer año no le tocó tener como adversario a Always Ready, pero el año pasado cayó por 2-0 en El Alto.

Con The Strongest tuvo tres confrontaciones y no pudo rescatar ninguna unidad sumando tres nuevas derrotas.

Frente a la Academia, su rival de mañana, lleva dos juegos en La Paz: el que fue goleado por 4-1 en 2020 y el año pasado le empató 1-1, esta igualdad fue en el debut de Antonio Carlos Zago como entrenador de Bolívar. Mañana volverán a encontrarse en el estadio Siles.

El “antídoto a la altura”

Los números de Sánchez en la sede de Gobierno no son de los mejores. De 57 unidades en disputa sólo consiguió tres, es decir, sólo el 5% de rendimiento. Sus equipos sufrieron 68 goles y sólo convirtieron en 12 ocasiones.

El año pasado antes de una de las visitas que realizó con los refineros al estadio Hernando Siles habló que no había encontrado un antídoto para sacar puntos en ese escenario en el que brilló y consiguió la clasificación al Mundial de 1994 con la Selección nacional.

Mañana, Sánchez buscará su cuarto empate en La Paz, igualdad que le aseguraría el pase a semifinales y dejar en el camino a uno de los favoritos para ganar el título.

Si consigue el triunfo habrá roto la mala racha que le persigue como director técnico.