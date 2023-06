Porcel, apoderado de Real Potosí, descalifica comunicado de Fabol, pide conciliación de cuentas con clubes y la FBF

Proyecto de Ley

Los jugadores se enteraron que la Federación presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que pretenden dejar sin efecto el decreto supremo 23570 que se promulgó en julio de 1993 y por el cual los jugadores son incluidos en la Ley General del Trabajo.

“Quieren sacarnos de la Ley del Trabajo y que todos los casos se traten en los tribunales deportivos de la FBF que están bajo su control, esto es inaceptable”, sostuvo a Página Siete uno de los delegados de los clubes que participaron en la asamblea del pasado viernes.

El documento que fue puesto en conocimiento de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), advierte que si “no se respetan los derechos y nuestras exigencias no son atendidas por la FBF y los clubes, anunciamos acudir a instancias legales y/o deportivas que correspondan ante los constantes atropellos de parte de la FBF hacía nuestros derechos, asumiendo distintas medidas”.

Este medio consultó a otro delegado que medidas se piensan asumir y obtuvo como respuesta “un paro no está descartado, hay clubes que están cumpliendo y eso hay que decirlo y destacarlo pero otros no pagan. Estamos advirtiendo para que luego no digan que no lo hicimos, vamos a esperar un tiempo prudente y no se olviden que la Selección juega las eliminatorias en un par de meses. Nos informaron que la FBF no envió hasta ahora las copias de los contratos, es inaceptable”.

Se pudo conocer que en la asamblea del viernes, estuvieron 16 delegados de los clubes, los únicos que no participaron de la reunión fueron los representantes de Always Ready.

Campeones de Página Siete se contactó con el vicepresidente de la FBF, Edwin Callapino, quien comentó que “hemos visto que se han reunido otra vez los capitanes con Fabol, que existe una resolución, pero todo lo hemos visto por redes sociales, seguramente lo vamos a comentar en las siguientes horas cuando nos juntemos en Santa Cruz”, mencionó Callapino.