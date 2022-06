$!Los técnicos del Clausura, ¿cuántas cabezas rodarán?

El torneo Clausura se pondrá en marcha y con él, la trituradora para los 16 técnicos que dirigirán los clubes de la División Profesional, que desde este viernes competirán en el certamen que debe concluir el 20 de noviembre. Sólo tres se diferencian.

De ese grupo, el que tiene “las maletas listas” y la presión de ganar todo lo que venga es Julio César Baldivieso, porque para nadie es un secreto que al presidente de Always Ready, Andrés Costa, no le temblará la mano para cambiarlo, si los resultados no llegan para un necesitado equipo millonario.

El equipo de la banda roja estrenará su cuarto técnico en los primeros seis meses del año: primero fue Pablo Godoy, luego vino Sebastián Abreu y el último en caer fue Eduardo Villegas. Royal Pari y Wilstermann son otros que no han tenido estabilidad en la dirección técnica de sus elencos, ya van por el tercer DT en el cargo.

Los inmobiliarios comenzaron el año con el español Miguel Ángel Portugal al que lo cambiaron por Baldivieso y para la competición que arranca en días, tendrán a Luis García (34 años), quien tiene el antecedente de haber sido uno de los colaboradores de César Farías en el proceso que el venezolano comandó en la Selección nacional.

Los aviadores presentan un panorama similar. El chileno Miguel Ponce armó el modelo 2022 del equipo rojo, pero el rendimiento del cuadro fue “un fiasco”. Sergio Migliaccio asumió los dos últimos meses y en el Clausura debutará Álvaro Peña, en su segundo ciclo al frente del equipo valluno.

Sánchez, Robledo y Zago

De todos los entrenadores, el que más tiempo se ha mantenido en un club es Erwin Sánchez. El exjugador de la Selección nacional llegó en noviembre de 2020 a Oriente Petrolero y cuando termine la temporada de este año, habrá cumplido dos años al frente del equipo refinero, todo un logro en el fútbol boliviano.

Por el mismo camino está Marcelo Robledo en Independiente de Sucre. El exgolero fue campeón el año pasado con los capitalinos y ya va por su segundo año en esa entidad, aunque su cargo tambaleó en la primera parte del año por la mala campaña de los chuquisaqueños en la Copa.

Otro que no se moverá es el brasileño Antonio Carlos Zago, que la pasada semana ganó el Apertura con Bolívar y tiene contrato un año más con los celestes.

Zago llegó en julio del año pasado a la Academia.

Los que siguen

Los que continuarán en el cargo son Flavio Robatto de Nacional Potosí, Humberto Viviani de Palmaflor, Rodrigo Venegas de Blooming, Francisco Argüello en Aurora, Mauricio Soria en Guabirá, Adrián Romero en la “U” de Sucre y Andrés Marinangeli en Real Santa Cruz.

Un caso especial es de Cristian Díaz de The Strongest; el DT dijo que si su presidente Ronald Crespo no continúa en el cargo se marcharía del club.

El que volvió al fútbol boliviano es el español David Perdiguero que tuvo un buen paso por Real Santa Cruz, hoy dirigirá a la “U” de Vinto.

El que hará sus primeras armas será Richard Rojas, en Real Tomayapo de Tarija