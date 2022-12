Luis Enrique dice que es el responsable de todo

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, dijo que “no es el momento” para hablar de su futuro en el puesto, pero defendió a sus jugadores y asumió ser el “responsable”, ayer tras la eliminación de la Roja del Mundial.

“Si hay un responsable, evidentemente soy yo. Felicito a mis jugadores por cómo se han comportado y, en general, por el Mundial. Nos quedamos evidentemente con una sensación triste, con una decepción, sobre todo por el apoyo que hemos sentido y porque no hemos podido volver con el resultado que deseábamos”, afirmó en la conferencia de prensa.

“Estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo. No los cambiaría. Estos son los que he seleccionado y voy con ellos a muerte”, dijo.

“Los jugadores han seguido al 100% mis indicaciones, o al 99% porque el plan también era marcar. Pero ya está, se ha acabado, no vale de nada flagelarse. Ahora no hay prisa y podremos analizar el partido. No tengo ni un reproche para este grupo de jugadores”, aseguró.

Haciendo autocrítica, apuntó que su error en el partido fue quizás no dar entrada antes a Pablo Sarabia, que entró en los instantes finales de la prórroga de cara a la tanda de penales y que llegó a enviar al palo en el último instante, en una jugada que pudo evitar la tanda de penales. Luego fue el primer lanzador de España en la misma y erró su lanzamiento, estrellándolo también en el palo.

Luis Enrique reveló que había hablado con sus jugadores justo al término del partido. “Les he dicho que adelante, que no pasa nada, que la vida continúa y que es una experiencia que les quedará para siempre”.