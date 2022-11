Manchester United anuncia “medidas pertinentes” en respuesta a las acusaciones de Cristiano Ronaldo

Ronaldo habló de este asunto en su entrevista: “Creo que lo hizo deliberadamente. Me sentí provocado. No le tengo respeto porque él (Ten Hag) no muestra ningún respeto por mí”.

“Sí, me siento traicionado y he tenido la sensación de que algunas personas no me querían aquí, no solo esta campaña sino también la pasada”, expresó.

Si bien el equipo inglés no dio mayores detalles sobre las medidas que tomará, el diario The Guardian aseguró que demandará al jugador por un presunto incumplimiento de contrato.

Desde su vuelta al Manchester United, Ronaldo no ha gozado de un papel destacado bajo las órdenes de Ten Hag, llegando a marcar sólo un tanto en la liga.

El club, que no se clasificó para disputar la Liga de Campeones y en apuros al inicio de la temporada, ha obtenido sus mejores resultados con el portugués en el banquillo.

Ronaldo, que ha manifestado su deseo de jugar hasta los 40 años, puede ver peligrar su futuro en el club inglés debido a sus declaraciones.