Alejandro Mancilla, presidente de la Comisión de Arbitros de la FBF, no piensa en abandonar el barco ante el momento actual del arbitraje con cuestionamientos, por el contrario piensa en seguir trabajando para superar el mismo, según afirmó luego de la reunión que sostuvo con el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol donde se le requirió de mejoras para evitar más controversias y polémicas.

Mancilla junto a Wilson Estrada y Juan Carlos Cardozo estuvieron toda la jornada de viernes con los miembros de la FBF, explicando paso a paso el trabajo que desarrollan al frente de la comisión.

“Me nombran una gran cantidad de errores, quizás porque no estamos educados con el sistema del VAR, a esa gran cantidad de errores yo le sumo muchísimos aciertos pero cuando hablamos de arbitraje no me hablan de aciertos siempre de errores; está bien, ese es nuestro trabajo, yo de jugador me equivoco y mañana soy titular, yo de árbitro me equivoco y mañana tengo que descansar tres o cuatro fechas hasta poder reflexionar, esa es nuestra realidad, somos concientes de ello y eso se supera sólo con trabajo”, afirmó en la conferencia de prensa post reunión con el Comité Ejecutivo de la FBF.

Reconoció que hay mucho que mejorar, por eso mencionó que se llevaron adelante capacitaciones de árbitros, concentraciones en los diversos distritos, luego siempre hay evaluaciones de los distintos partidos.

En cuanto a la nominación del árbitro Gustavo Vera para el partido entre Real Santa Cruz y Nacional Potosí, siendo que tiene una sanción de tres meses y no cumplió el mismo, además que se mencionó que es sobrino de uno de los miembros de la Comisión de Arbitros de la FBF, expuso sus razones.

“Gustavo Vera, Miguel Villanueva, Raquel Azero y Edwin Paredes estuvieron como asistentes de cuarto árbitro, de campo y de VAR, todos los árbitros son de las asociaciones y nosotros suspendemos, no sancionamos; y con un criterio propio nuestro, cuando les pasamos las sanciones ellos tienen que participar activamente en sus asociaciones, en lo que sean designados luego de cumplir la mitad más un día de la sanción, luego la comisión podía revisar. Entonces nosotros hemos revisado de que estas personas han cumplido absolutamente en todas sus actividades normales”, puntualizó Mancilla.