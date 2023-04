“Que todo mejore para bien del fútbol boliviano”, es el deseo que expresó hoy Alejandro Mancilla, presidente de la Comisión de Árbitros de la FBF, a Campeones de Página Siete en torno a los últimos acontecimientos respecto al cuestionado arbitraje en el fútbol boliviano.

Eso sí, hizo una aclaración de que no podía emitir criterio alguno en torno a los partidos que se jugaron el fin de semana, por una sencilla razón que el mismo explicó:

“Estoy esperando los audio y videos para poder responder con propiedad, cuando estoy de quality inmediatamente respondo porque he trabajado en esa cabina, como cuando fue el partido Mamoré con Bolívar, pero para el partido de Always Ready con Bolívar, por ejemplo, para responder con total veracidad en campo y cabina debo ver los videos y escuchar los audios, ojalá hasta la noche o mañana temprano ya nos lo puedan pasar para revisarlo, recién terminó la fecha hace algunas horas”, comentó Mancilla esta noche.

El proceso de trabajo es arduo, como todos “dependemos de resultados”, agregó el ex árbitro FIFA y que ahora está como responsable máximo del arbitraje junto a Wilson Estrada y Juan Carlos Cardozo. “Estamos pendientes de ellos, de que los árbitros hagan las consideraciones, y que el trabajo de campo sea fuerte para que la cabina solo tenga que chequear y no llamen por rojas o penales”, explicó.

También puso en consideración que el fútbol ya no es como antes.

“El fútbol ha cambiado y nosotros en estos nueve meses estamos en ese proceso, no es fácil, nos ha costado hacerles entender a los árbitros, antes lo que pasaba en la cancha se moría en la cancha, la intención es que ahora con el VAR el partido se termine en el día, estamos en ese proceso”, explicó el ex árbitro.

Las sanciones están en ejecución

Arbitro que comete errores, es suspendido, eso sucedió con Santiago Silva, árbitro de campo del partido Gran Mamoré – Bolívar y también con el juez VAR Juan Rapu.

“Nosotros suspendemos a los árbitros de acuerdo a los errores que hayan tenido, algunas veces no lo hacemos notar pero ustedes no los verán dos o tres fechas, a veces hasta más. En el caso del Gran Mamoré, yo estuve ahí, hubo errores en el campo y procedimentales. Antes todas las manos se cobraban, ahora no, y debemos hacerles entender que ahora ha cambiado la regla y todos los criterios los estamos trabajando para que los procedimientos sean uniformes, pero eso no va a ser de la noche a la mañana”.

El árbitro VAR Juan Rapu, por algunos errores procedimentales, va a estar al menos cuatro partidos suspendido.

Santiago Silva, estará al menos dos fechas suspendido y en ese lapso de tiempo el árbitro tiene que volver a su asociación, y trabajar ahí. “Necesitamos árbitros con decisiones fuertes que no estén pendientes que el VAR los va a salvar”, acotó.

Graves denuncias de amaño

Blooming solicitó la investigación del partido entre Palmaflor y Blooming que se jugó en Villa Tunari. Hasta se habló de un posible amaño, motivo por lo cual se está en proceso de investigación el asunto.

En su calidad de presidente de la Comisión de Arbitros de la FBF, Mancilla fue a declarar el pasado viernes a Santa Cruz.

En ese sentido, la postura de Mancilla es clara: “Son temas que hay que demostrarlo, yo fui el viernes a Santa Cruz a prestar mi declaración en torno a ese tema. Expliqué desde cómo designamos a los árbitros, con qué criterio y ellos verán el transcurso de la investigación, si procede o no, o a quienes invitan más a declarar”.

“Para todo tienen que probar”, fue la alocución de Mancilla.

Finalmente, dijo desconocer el tenor de una carta dirigida a su persona por el club Bolívar, quienes le manifestaron su preocupación por los arbitrajes en los últimos partidos, los mismos que consideran que los ha perjudicado.