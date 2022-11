Maradona deslumbra para el Bi de Argentina

“La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona. Hace un dribling, se va, se va entre tres jugadores. Siempre Diego. ¡Genial, genial, genial!”, relató el periodista Víctor Hugo Morales mientras la jugada de gesta desde la zurda del ‘10′ moviéndose en dirección del arco contrario dibujando una diagonal de izquierda al medio.

Con la experiencia y sentido único para leer como nadie un partido, el mítico periodista uruguayo intuía, segundos antes que Maradona estaba a punto de inmortalizar aquel 22 de junio de 1986 un gol que lo convertiría en el “villano” más querido por todos.

Antes de aquella obra de arte, Maradona había convertido un gol con la mano, que los ingleses no podían creerlo y que con el tiempo se inmortalizó como “la mano de Dios”.

“Hizo trampa. Es un tramposo, nunca lo respetaré como deportista”, dijo cuantas veces pudo Peter Shilton, el portero inglés al que Maradona le sacó la pelota con la mano.

“Maravilloso”. “El gol con la mano no lo vi, estaba lejos de la jugada. Pero el segundo fue el gol más maravilloso que vi en mi vida. Daban ganas de aplaudirlo realmente”, confesó Gary Lineker, uno de los más grandes goleadores que nació en Inglaterra. “Nunca lo perdonaré. Ese gol con la mano fue algo raro. Luego, en el control antidoping me lo crucé y le hice señas si lo había convertido con la mano y me hizo el gesto de que sí”, contó el defensor Terry Butcher.

El partido terminó 2-1 a favor. Aunque sea en el fútbol, Argentina se había cobrado revancha por la Guerra de las Malvinas con Maradona como héroe. Pero la duda sobre si fue con la cabeza o con la mano quedó en el aire.