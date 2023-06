El polifuncional camerunés naturalizado boliviano Marc Enoumba no jugará en la próxima temporada en Always Ready, su destino está en Santa Cruz de la Sierra.

Ahí tiene un interesado en primera línea, Blooming que lo tiene en sus planes para la próxima temporada.

El jugador nacido en Camerún estaba en la lista de jugadores que no iban a seguir en filas de Always Ready, no obstante tiene contrato vigente en el albirrojo.

La dirigencia del albirrojo decidió cederlo a Blooming, club que fue el que mostró más interés en su concurso.