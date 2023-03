Sus sentimientos y la parte física

“Lo más lindo es poder ir a entrenar con el equipo, hay ciertos cosas que uno se marca y dice quiero hacer como es jugar, siempre quería entrenar con ellos, entonces hoy día voy a visitar a la alcaldesa de El Alto, luego voy a ir a entrenar con los jugadores, espero que las leyendas se acuerden todavía de cómo meter gol”, comentó.

Otras sorpresas

“¿Qué más?, son pocos equipos que tienen su propio Car, su estadio, la Academia en Santa Cruz va a toda velocidad, espero que el año que viene sus niños jueguen ahí, sus canchas son una réplica del CAR y no veo la hora de ver a los niños bolivianos ahí, ver a la juventud boliviana entrenar con los mismos lineamientos del City, es otra ilusión grande que tengo”, sostuvo el titular del club.

Los socios y su aporte

“Nadie tiene que hacer nada, siempre hablamos de que Bolívar es la mitad de Bolivia, a mi me gustaría que nos sintamos más socios, por muchas cosas; hasta el 2025 tengo cerca de 15 millones de dólares al año, al final hasta 2025 vamos a seguir aportando y la parte de la sociedad es importante, se han mal acostumbrado un poco a que Marcelo Claure sustente al club y al final el club es de todos no es mio. Para eso necesito que los socios aporten para que todos los años Bolívar tenga la cantidad de dinero necesario, de los socios, sponsors e ingresos del club. La razón por la que entré al Bolívar fue porque el equipo casi desaparece, el día que me vaya lo dejaremos con el mejor Centro de Alto Rendimiento, con un estadio que va a dejar dinero, con una academia que formará jugadores para vender, con un lindo grupo de sponsors; en el futuro me gustaría llegar a 30 o 40 mil socios, espero que el hincha bolivarista vea lo que estamos construyendo para que ellos quieran ser parte de ese sueño. Si yo fuera socio sería lindo llevar a mis hijos y ver mi nombre escrito en las paredes del club, es lo que se está construyendo en nuestro estadio”, manifestó Claure.