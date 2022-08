Marcelo Claure: “Los políticos se tienen que dedicar a la política y los futbolistas, al fútbol”

“Mi cariño por el Bolívar es tan grande que el día que el Girona se clasificó a la Primera División de España recordé el Trofeo Costa Brava -que lo jugaron el Barcelona, el Dortmund, el Manchester City y grandes clubes-; me dije que el próximo tiene que ser Bolívar”, explica.

“¿Dónde está Jordan?”, pregunta a sus colaboradores. Sonríe cuando la ve. En el campo de juego del estadio Municipal de Palamós, un pequeño pueblo pesquero de la española Costa Brava, Claure concede unos minutos a Página Siete para hablar de fútbol, del litio, de sus proyectos de inversión en Bolivia y de política.

¿Cómo evalúa la gira europea?

Es extremadamente importante para mí el poder ver dónde está Bolívar comparado con grandes equipos de otras ligas, porque eso te permite ver qué jugador se queda, qué jugador se va. Tenemos aspiraciones deportivas muy grandes y si solamente juegas en la liga boliviana, en realidad no te das cuenta de cuál es tu capacidad y la de tus jugadores. Entonces, el venir y jugar contra un equipo de primera división portuguesa, de primera división española, es muy importante. Aquí estaban jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City. El Girona tiene una plantilla bastante completa, que en sueldos se aproxima a los 50 millones de dólares. Es importante ver que nuestros jugadores, nuestra juventud, como Gabriel Villamil y Tonino Melgar no se arrugan, que van uno contra uno y ganan pelotas. Tuvimos oportunidades. Este partido (Girona-Bolívar) tenía que terminar 1-0 y no 2-0 porque son errores infantiles que tenemos que aprender a no hacerlos.

La delegación de Bolívar tiene a una gran cantidad de jugadores jóvenes que conocieron el primer mundo del fútbol, ¿cuánto ayuda esta experiencia?

Estoy feliz y contento porque los jugadores se van con una experiencia increíble. Esta experiencia no tiene precio para los jóvenes.

¿Qué pidió a los futbolistas?

Tenemos un trato con los jugadores. Venimos acá y ahora tenemos que poner la cabeza en la liga boliviana. Podemos estar ocho o nueve puntos atrás y tenemos que venir desde atrás y remontar. Los jugadores tienen el compromiso, tienen las mismas ganas que nosotros de ser campeones del torneo. Tenemos que enfocarnos en eso. El mensaje para los jugadores es que si nosotros podemos mantener la misma intensidad que tuvimos desde los primeros minutos, porque estaban enchufados en el partido, creo que en Bolivia seríamos mucho mejores.

Esta gira también se convirtió en vitrina para los jugadores jóvenes, ¿qué comentarios recibió de empresarios de fútbol?

Aquí había muchos, estaban todos los ojeadores del Grupo City, estaba Pere Guardiola (hermano del técnico Josep Guardiola), quien es uno de los mejores agentes del mundo; estaban presidentes de algunos clubes de España y todos tenían curiosidad de ver a este Bolívar y creo que se llevaron la mejor impresión de nuestros jóvenes. Si hay algo que me llevo de esta gira es que nuestros jóvenes tienen un potencial inmenso. Para mí, Villamil fue el mejor jugador del partido ante el Girona.

¿Villamil es uno de los potenciales jugadores exportables de Bolívar?

Hay que ver porque no es fácil. Ellos (los jóvenes jugadores) han despertado al ver lo que significa jugar en otra liga, lo que yo quiero es un proceso. El fútbol boliviano no se cambia de un día para el otro. Tenemos que comenzar por los jóvenes, por eso comenzamos con la Academia del City, con la metodología del City, enseñar a nuestros jóvenes. Esto no se cambia de un día para el otro.