Wilstermann finalmente consolidó ayer la llegada de su nuevo entrenador: el argentino Andrés Marinangeli (41 años), quien será el responsable de conducir la nave aviadora, en coincidencia con la situación más crítica que atraviesa el club.

El estratega argentino llega de cumplir una destacada campaña con Real Santa Cruz en 2022.

Wilstermann estaba a la búsqueda de un nuevo entrenador, tras la salida de Alberto Illanes, quien se fue antes de fin de año. Se había hablado de una terna de entrenadores, entre ellos Julio Baldivieso y Humberto Viviani; al final se decantaron por Marinangeli.

A propósito de Illanes, ayer se confirmó que Wilstermann nuevamente se ve en medio del ojo de la tormenta y su pesar parece que no tiene un límite. El extécnico Illanes solicitó al cuadro rojo el pago de 114.500 dólares, por concepto de sueldos devengados y una presunta rescisión unilateral del contrato.

De acuerdo con la carta enviada por Illanes, el entrenador ahora en la “U” de Vinto exige pagos de $us 64.500 por sueldos adeudados (porcentaje de agosto y la totalidad de los haberes de septiembre a diciembre), $us 2.000 por concepto de bono de vivienda (septiembre a diciembre) y $us 48.000 como indemnización por incumplimiento de la novena cláusula del contrato (rescisión unilateral).

Al respecto, el asesor jurídico de Wilstermann, Víctor Hugo Pérez, respondió desde su cuenta de Twitter e indicó que el crédito valluno considera que Illanes salió de manera voluntaria y no hubo una rescisión unilateral.

Ahora, el caso Illanes se suma a un larga lista de demandantes que sumerge a Wilstermann en una crisis cada vez más profunda. Entre otras demandas ya presentadas y que fueron ejecutoriadas están las del técnico Mauricio Soria y Gilbert Álvarez, que a la fecha ya le costaron puntos al Rojo.

Según el Tribunal Superior de Apelación (TSA) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) al cuadro valluno ya se le restaron seis puntos por estas deudas que no se pagaron.

Pese a que la asesoría jurídica del club y el presidente Gary Soria aseguraron que no habrá resta de unidades, la situación es delicada. Arrancar con menos seis puntos y, ante una segunda conminatoria puede perder otros 12 más estos días, el panorama parece sombrío, mucho más si las demandas del DT Miguel Ponce y el extremo Patricio Rodríguez son resueltas en su contra.

Llegan Marqués y Machado

El enganche Jonatan Machado y el volante Carlos Marqués arribaron ayer a Cochabamba para sumarse desde hoy al equipo que dirige el entrenador argentino Andrés Marinangeli.

De los dos, Marqués llegó al Valle con un poco de incertidumbre sobre su contratación, pero en la página oficial de Wilstermann se dio a conocer que ambos son refuerzos de primer nivel para la temporada 2023 e incluso se publicaron fotos.