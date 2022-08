Martín Paz, un entrenador boliviano que brilla en Francia

Situado en el corazón de Europa, en Francia, el Centro Internacional de Fútbol Europeo, International Center of EuropeanFootball en inglés (The ICEF) alinea las condiciones ideales para los jugadores de fútbol de élite. Para la siguiente temporada, The ICEF reclutó al boliviano Martín Paz Aguilar como su nuevo director técnico.

Cada día, los residentes estudian en prestigiosos programas académicos y practican la metodología europea del fútbol. El campus ofrece instalaciones de última generación que incluyen tres campos de fútbol, un gimnasio totalmente equipado, estaciones de recuperación que incluyen balneoterapia, sauna y habitaciones de primera clase.

Con el PSG

Además, The ICEF tiene un prestigioso convenio con el club Paris Saint-Germain, uno de los más grandes clubes de la élite europea. Junto al PSG, The ICEF tiene implantadas dos academias con el nombre de PSG Academy Pro en Senegal (Saly) y en Estados Unidos (Miami).

Para la próxima temporada, The ICEF ha reclutado a Martín Paz Aguilar como su nuevo entrenador. Nacido en La Paz, Bolivia, este joven estratega de 33 años se adaptó al nuevo entorno sin problemas.

Fluido en tres idiomas (inglés, francés y español), tiene una licencia UEFA A y viene de una exitosa carrera como entrenador en la ciudad de Lyon, Francia. Previamente a su carrera deportiva, Martín Paz obtuvo una licenciatura en ciencias políticas, otra en economía y una maestría en economía. También realizó un año de maestría en gerencia deportiva en Lausanne, Suiza.

Paz

Martín Paz fue integrante de dos de los mejores clubes formadores de Lyon y ahora tiene el nuevo desafío de aportar sus diez años de experiencia como entrenador a los jugadores de The ICEF, impulsándolos a alcanzar su máximo potencial.

Su estilo de juego formativo, centrado en la inteligencia de juego del futbolista, en la técnica individual y en la capacidad de ponerla al servicio del colectivo, jugando siempre con osadía, tendrá oportunidades de tener un impacto contra los mejores oponentes de Europa esta temporada.

Staff

El staff técnico de The ICEF, compuesto por entrenadores certificados por la UEFA, organiza partidos competitivos durante toda la temporada. En la gestión pasada se enfrentaron en sus pruebas más prestigiosas a PSG, Olympique Lyonnais, AS Saint-Etienne y participaron en el torneo de fútbol internacional MIC en España.

Los partidos ofrecen oportunidades de exposición excepcionales y únicas para que los jugadores deThe ICEF muestren sus habilidades. El calendario 2022-2023 será aun más emocionante.

Capacitación

Los jugadores de The ICEF están capacitados para tener éxito en el más alto nivel de fútbol profesional alrededor del planeta. Son capaces de integrar diferentes equipos en el mundo y están preparados para aprovechar sus oportunidades cuando surjan.

Algunos de sus jugadores ya han integrado estructuras profesionales y fueron llamados a selecciones nacionales en categorías inferiores.

Página

El cotidiano de The ICEF se puede seguir en su pagina web https://europe.theicef.com/ y en sus distintas redes sociales: @theicef_ en Instagram, ICEF - International Center of EuropeanFootball en Facebook y YouTube, y THE_ICEF en Twitter.

Las personas interesadas en el proyecto y la academia pueden contactar directamente con Martín Paz a su número de WhatsApp +33 6 58 98 41 57.