Martins afirma que escuchará otras ofertas

El defensor brasileño César Martins advirtió ayer que si le llega una propuesta para jugar en otro equipo, firmará un precontrato porque el club Bolívar no le hizo conocer hasta la fecha la intención de renovar su contrato.

“La prioridad es de Bolívar, pero si llega alguna cosa como un precontrato lo haré. Si tardan mucho (la dirigencia) tengo que pensar en mi vida porque ya tengo mucho tiempo de carrera, pero la prioridad es Bolívar”, subrayó.

El brasileño concluirá en diciembre de este año su relación laboral con la Academia, al igual que varios jugadores del primer plantel.

Ayer fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de quedarse y Martins respondió con un “yo no sé nada, los periodistas deben saber mejor sobre este tema. No me importa la renovación, por el momento haré mi trabajo”.

El brasileño se refirió también a la salida de su compatriota Bruno Sávio y admitió que será una baja sentida para el resto del campeonato.

“Bruno va a hacer falta porque es un jugador bueno, pero los que quedamos debemos seguir en procura de llegar al bicampeonato. El titulo está entre los tres paceños, espero que Bolívar repita el título”. Los celestes comenzarán a delinear a partir de esta jornada el equipo titular que se medirá el domingo a Real Tomayapo (17:15), en el Hernando Siles.