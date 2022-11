Martins dice

El defensor brasileño César Martins afirmó ayer en un encuentro con hinchas celestes en un space realizado de que no quiere marcharse de filas celestes. Martins fue noticia en las dos últimos días, tomando en cuenta de que es uno de los futbolistas que no ha podido conversar con la dirigencia, situación que llamó la atención. Martins, quien a la vez es uno de los capitanes del club, ha sido uno de los pilares determinantes para la consecución del título en el torneo Apertura. Entre algunas de las cosas que Martins confirmó al grupo de hinchas en el Space dijo que “amo y respeto al club, pero también se que el club es más grande que mí”. Eso sí, manifestó de que hasta fin de año tomará la mejor decisión. Los hinchas, en determinado momento, requirieron al defensor central brasileño que se quede y que no piense en The Strongest como un rumbo futbolístico en su carrera profesional.

El primer plantel

Los jugadores celestes tuvieron ayer una jornada de entrenamientos en sus predios de Ananta, donde hoy tendrán otra sesión de trabajo, con la esperanza de poder retomar el ritmo futbolístico por la pandemia. Antes del entrenamiento correspondiente, Leonel Justiniano, uno de los capitanes celestes, hizo uso de la palabra para hablar en torno a la posible contratación de Fernando Saucedo. “En Bolívar están los mejores volantes del país, seguro que esa es una decisión del cuerpo técnico, lo respetamos porque nosotros no tomamos decisiones”, indicó.