“Estoy pensando en analizar lo que se viene, todo puede pasar, yo no puedo cerrar esa puerta porque en Bolivia tengo una historia muy linda dentro de la Selección, sé que en Bolivia los equipos me quieren y me han sondeado varias veces, jamás yo voy a cerrar las puertas a un club de Bolivia porque es mi tierra, vamos a analizar lo que se viene y si se da ¿por qué no?”, sostuvo ante la consulta de si ve factible continuar su carrera en un club nacional.

“Yo vi que era el momento de pensar en otras cosas y en salir, estar en otro equipo, para poder mostrar mi potencial, mostrar mi fútbol, fue esa la decisión que tomé con mi empresario, con la familia”, remarcó el atacante, quien está listo para lo que viene.

Eso sí, dejó constancia de que tiene ganas de aportar con lo que sabe, tanto a la Selección como al club por el que fiche en estas semanas.

“A mí me encantaría de verdad poder hacer lo que yo siempre he hecho en los equipos en los que he estado, en la Selección, que es goles, ahora no se pudo dar”, sostuvo.

En torno a su futuro, lo primero es la Selección, con la que jugará ante Uzbekistán, el 24, y cuatro días después ante Arabia Saudita.

Martins estará con la Verde el miércoles 22 para afrontar el primer reto ante Uzbekistán.