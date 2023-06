Costas: “Las excusas hay que mandarlas a la m.....”

Los que juegan afuera, Danny y Boris, dejaron de jugar hace dos meses y no estarán para 90 minutos. Vamos a ponerlos 45 minutos, no están al 100 por ciento. Son dos jugadores que han venido muy bien en la fecha FIFA de marzo y no los podía dejar a fuera de la lista. S bien no juegan en ligas1 están en un nivel distinto”, remarcó.

La Verde viajará mañana al mediodía hasta la sede del partido, se estima un traslado de 12 horas. Desde el miércoles entrenará por las tardes para llegar en las mejores condiciones al lance con Ecuador.

“Tenemos que hacer dos equipos porque se con complicó la cercanía entre cada partido. Pero lo bueno es que voy a ver a todos los jugadores”, finalizó Costas.