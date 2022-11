Martins y Fernández, dos arietes en la mira celeste

La posibilidad de reunir a Marcelo Martins y Ronny Fernández en el ataque de Bolívar está sonando bastante fuerte, según confirmaron fuentes celestes. Lo que en principio se generó como información en redes sociales, día que pasa está encontrando eco en los niveles de decisión de la Academia, que busca la estructuración de un equipo competitivo para la temporada 2023. Marcelo Martins, si bien tiene un año más de contrato con Cerro Porteño de Paraguay, no se encuentra cómodo en el elenco guaraní, que por su cuenta tampoco vería con malos ojos que el atacante nacional encuentre un equipo, porque su producción no fue la esperada. De todas maneras, las gestiones no son fáciles, tomando en cuenta que Martins es un jugador que tiene su cotización bastante alta. En Paraguay, en este momento tiene un sueldo que bordea los 70.000 dólares, según confirmó en días pasados el programa Futbolmanía. En todo caso, no es lejana la posibilidad de que Bolívar haga un esfuerzo por el atacante nacional. En lo que concierne a Fernández, quien ya estuvo en filas celestes con Beñat San José Gil, el jugador posteó hace algunos días que estaba alistando las valijas para viajar, sin especificar su destino final. En todo caso, la intención sería reunir a los dos delanteros para formar una dupla letal. En las próximas horas se clarificará estos posibles fichajes. Y, finalmente, anoche se estuvo mencionando la posibilidad de que Ramiro Vaca, quien está jugando en Bélgica, pueda recalar en filas celestes.