(Actualizada)

Los problemas no cesan en Oriente Petrolero: no tiene DT, renunció su director deportivo y su mediocampista Henry Vaca dejó de ser parte del club. Además, su presidente, Ronald Raldes, no está en el país, atiende un tema familiar en Estados Unidos.

Los problemas se desbordaron en el vestuario verdolaga al final del partido ante Bragantino, que goleó a Oriente por 5-0.

Al término del partido y cuando los jugadores verdolagas ingresaron al vestuario, el director deportivo Sergio Galarza recriminó al plantel por su lamentable actuación ante los brasileños.

En ese ínterin, Henry Vaca había intercambiado algunas frases elevadas de tono con el argentino Jorge Correa, reportó Facetas Deportivas.