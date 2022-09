“Me agredió y me defendí”, “todo tiene un límite”: ¿Qué pasó en el vestuario de Always Ready?

El sábado, luego de la derrota (1-0) de Always Ready ante Aurora, hubo una pelea en el vestuario millonario. El dirigente Oscar Barrenechea y el asistente técnico Rubén Tufiño fueron protagonistas.

Según Barrenechea, la pelea comenzó después de que reclamó por la derrota. Se estrelló contra de Baldivieso y Tufiño respondió.

“Fui a discutir con el técnico por el rendimiento del equipo, y por diferencias que tenía él con un jugador, y ahí saltó Tufiño y me empezó a agredir y yo actué en defensa propia. En la discusión le dije a Julio: ¿A quién crees que le estás levantando la voz? ¿Sabes quién soy yo? Lo hice para que se entienda que le está faltando el respeto a un dirigente, y Tufiño saltó y me dijo ‘¡Tú no eres nadie, te voy a sacar la mierda!’ Me ha intentado agredir y yo me he defendido”, contó Barrenechea.

Mientras que el asistente técnico Tufiño reconoció que tuvo ese altercado con el dirigente y que “en ningún momento” el DT Baldivieso insultó o agredió al directivo. “Él fue a provocar al entrenador, no puedo decir nada más. No fue por el resultado el reclamo, fue porque vino a acusar (a Baldivieso) porque decía que él había estado con Borja, el día que se ausentó el jugador, supuestamente él estaba con Borja y fue a reclamar eso, pero fue a provocar, capaz buscaba que Julio lo agreda, fue atrevido, fue una falta de respeto, somos personas y todo tiene un límite”, expresó.