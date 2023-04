El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó este sábado su ilusión por el interés de la selección brasileña de contar con sus servicios, aunque afirmó que quiere respetar su contrato con el club blanco.

“Cada uno puede opinar lo que quiere, y después, hay la realidad. En mi caso, es bastante sencilla, tengo contrato, y quiero cumplir el contrato, porque me gusta el Real Madrid, me gusta este club, y todo lo que pueda pasar después, mi contrato, es el futuro, y nadie conoce el futuro”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Valladolid, de la 27ª fecha de LaLiga.

Ancelotti, que tiene contrato esta temporada y una más, hasta 2024, se remitió una y otra vez a su compromiso con el equipo español.

“La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me da mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir”, insistió.

El entrenador italiano recalcó una y otra vez que seguirá en el Real Madrid mientras se lo permita el club español.

“El tema es bastante sencillo, no me sorprende que hayan estos rumores, pero todo esto no me preocupa. Lo que me preocupa en este momento es cumplir con este club, con este equipo. Todo está bastante claro, yo sigo aquí hasta que el Madrid me permita seguir aquí”, dijo.