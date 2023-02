El golero Guillermo Viscarra fue uno de los más felices con el triunfo de anoche, que consideró justo, además que se justifica por lo fuerte que trabajan en su campo de entrenamiento.

Hay buena química de “Billy” con la hinchada, lo que se refleja con el hecho de que es uno de los más queridos por los aficionados y él siempre responde de la mejor manera.

Por eso, ayer no dudó de mencionar a la cadena Tigo de que en The Strongest se siente feliz y que por el momento no piensa en otra cosa que no sea ganar los partidos. “Aquí me siento feliz, en The Strongest también me han recibido muy bien, así que disfruto mucho este momento y no tengo nada para ir a jugar a otro país”, mencionó en torno a una eventual oferta de la MLS.

“No sé mucho, en su momento cuando se tenga que hablar, así será”, indicó.

En cuanto al partido de anoche, Viscarra mencionó que lo ganaron bastante bien. “Uno se prepara para estos partidos, éste es un golpe anímico importante, no es fácil ganar los clásicos y lo hicimos bastante bien”.

Eso sí, reconoció que el ritmo de Copa Libertadores es diferente, “por eso tenemos que seguir trabajando”.

Por su parte, el entrenador Ismael Rescalvo consideró un triunfo justo el logrado ante un rival tan calificado como es Bolívar.

Por eso, consideró que fue doble mérito el haber sacado los tres puntos ante uno de los candidatos al título como es la Academia. Y, todos modos, el DT mencionó que “hay que seguir”.

En tanto que el presidente de The Strongest, Héctor Montes, mencionó que “el hincha ha ganado, fue emocionante, hay que seguir trabajando, agradecido con Dios y los chicos por este resultado”.