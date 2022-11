The Strongest cumplirá con los plazos previstos en su momento, en el caso del volante uruguayo Leonardo Melazzi, quien demandó al Tigre por no haber formalizado su preacuerdo en la anterior gestión.

Luego de iniciado el proceso en la FIFA, se le dio la razón al uruguayo Melazzi y, como no se cumplió el pago en primera instancia con el jugador, la entidad matriz del fútbol internacional estableció el 27 de julio de este año que los atigrados no puedan realizar ninguna habilitación de jugadores hasta no solucionar esta deuda con el volante ofensivo. Melazzi, en contacto con Campeones, confirmó que hay un fallo, pero a la fecha no se le ha cancelado.

En todo caso, el presidente de The Strongest, Héctor Montes, confirmó anoche que “no hay ningún problema con el jugador Melazzi, estamos dentro los plazos establecidos. Se ha logrado una comunicación con el futbolista y hemos llegado a un acuerdo”, remarcó.