Otros que están en negociaciones para salir son el brasileño Gabriel Poveda, que no se adaptó a La Paz; el juvenil Yomar Rocha, que tiene conversaciones con Oriente Petrolero; y no se descarta que Bryan Bentaberry acepte una oferta que le hicieron llegar a su empresario.

El cuarto futbolista que no estará en Bolívar es el lateral Jhon Jairo Velasco, que de acuerdo a la información que dio a conocer el presidentes de Guabirá, Rafael Paz, volverá al equipo montereño que es propietario del cincuenta por ciento de su carta de actuación.

“Voy a volver”

El mediocampista Carlos Melgar confirmó que decidió su salida luego de una conversación que mantuvo con el técnico de los bolivaristas, Beñat San José

“Mi paso fue bueno, el año pasado salimos campeones, también salí máximo asistidor del torneo. Este año cambiaron un poco las cosas, no tuve mucha continuidad, que quería. Tengo un año y medio más de contrato, me voy a préstamo, pero voy a volver”, prometió Melgar.

El volante acotó que “es mutuo el cariño con la hinchada de Bolívar”. “Yo le agarré mucho aprecio a La Paz, la gente siempre estuvo apoyándome y yo siempre les respondí bien. Esperemos que el próximo año podamos volver. No se me pasaba por la cabeza dejar el club, pero a veces no pasa por la decisión de una sola persona”, expresó.