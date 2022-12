Siempre he pensado que la hegemonía europea iba a estar por encima de todo lo que establece este tipo de Mundiales, pero he visto que no ha ocurrido esto. El fútbol europeo tiene otro nivel, pero a nivel selecciones también tiene algunas deficiencias, porque todos sus equipos tienen jugadores africanos, latinoamericanos, de otras latitudes dentro de un contexto de una consolidación individualizada y con capacidades de jugadores que pueden ofrecer lo que ellos planifican.

Hemos visto casos como Alemania o el de Italia que ni siquiera ha clasificado al Mundial, Inglaterra, Portugal. Más allá de eso no han cumplido las expectativas. Lógicamente de ellos siempre hay que esperar porque no son inmediatistas sino son en base a lo que implica un proceso.

En el caso de Sudamérica, considerar que sólo Brasil y Argentina tienen el nivel adecuado para el Mundial. En el caso de Uruguay y Ecuador, son totalmente diferentes; en Ecuador es importante con Alfaro porque ha trabajado en un recambio, tiene a gente nueva y hay un buen biotipo; lo de Dussan Dráskovic ha sido fundamental en la década del noventa y que ha dejado una marca de esto.

En líneas generales, en el Mundial han llegado a las instancias finales los equipos importantes; Brasil era uno de los favoritos, suponía que iba a conseguir algo más. Tanto Francia como Argentina tienen las mismas características de tres cuartos de cancha para adelante. Más allá de funcionalidad, creo que los argentinos funcionan mejor que los galos, pero en las individualidades tienen cosas importantes los europeos sobre todo con Dembele y Mbappé.

Destaco lo de Argentina porque ha mejorado mucho sin balón; en la recuperación tras pérdida ha agilizado, ha nivelado bastante porque recupera rápido el balón, es más funcional; antes aparecía Di María o Dybala, ahora elabora un fútbol más asociado. Considero que los dos equipos más importantes llegaron a la final y con un Messi que nos ha deleitado, ha dado al fútbol mundial esa dosis de energía y alegría que todos queremos, por eso él hace que su equipo llegue a esa instancia.