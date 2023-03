Lionel Messi y la selección argentina campeona del mundo en Catar-2022 se llevaron todos los aplausos la noche del lunes en Asunción, dejando en un segundo plano el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana de 2023.

En una jornada plena de emociones en la sede de la Conmebol, en la capital paraguaya, que arrancó lágrimas en los protagonistas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino recibieron medallas y trofeos para recordar el acontecimiento en la denominada “Noche de las Estrellas, la Copa vuelve a casa”. “Ya era hora que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo”, afirmó Lionel Messi.

‘La Pulga’ fue testigo del descubrimiento de una estatua suya que inmortalizará su nombre en el Museo del Fútbol de la Conmebol, junto a las efigies de los fallecidos Pelé y Diego Maradona, los tres gigantes del fútbol mundial.

“Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol... Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)”, añadió Messi, de 35 años y que el pasado jueves marcó el gol 800 de su exitosa carrera en el amistoso que Argentina le ganó a Panamá en Buenos Aires por 2-0, con un exquisito tiro libre marca de la casa. La cantante argentina Soledad Pastorutti le dedicó la canción “Brindis”, el mismo tema que le cantó a Diego Maradona. El tema fue publicado por Messi en sus redes sociales para exteriorizar lo experimentado en Catar-2022.