Miguel Padilla reforzará al Barracas de Argentina

El jugador de la selección nacional de fútbol de salón Miguel Padilla reforzará este año al bicampeón argentino Barracas Central para disputar el torneo doméstico y la Copa Libertadores de América.

Se irá préstamo por un año con opción de renovar una temporada más. “Estoy muy feliz por la oportunidad que se me está dando. Gracias a Dios este año se me pudo dar, ya que la gestión anterior también tenía la oportunidad, pero por algunos motivos no se pudo. Pero estoy muy feliz, contento por esta chance que se me presenta y tengo que ir a romperla allá, a esforzarme mucho, voy a un club grande, el último campeón argentino y representante de la Libertadores, entonces hay que estar a la talla del equipo”, dijo. Pertenece al club cochabambino Víctor Muriel y en 2022 estuvo a préstamo en San Martín de Porres.