Mina se elige club y deja Guabirá por seis meses

La historia de Kevin Josué Mina con Guabirá hace una pausa por seis meses. El Torturador fue descartado para el Apertura de la División Profesional en el equipo que dirige el DT Mauricio Soria. No se rescindirá contrato con el ecuatoriano, pero será prestado a otro club para el segundo semestre.

Había interés de Always Ready por llevarse a Mina a El Alto, pero se cayó; ayer la oferta formal por el atacante la hizo el club Universitario de Vinto, Cochabamba, pero el jugador no se quiere ir al interior y él mismo comunicó a la dirigencia del interés del club 9 de Octubre de su país por sus servicios, aunque esta entidad no formalizó su interés.

Lo cierto es que -según el secretario general del club azucarero, Orlando Quispe- el tema de la cesión a préstamo del Torturador no debe pasar de este jueves, para dar por finalizado este problema, que se volvió recurrente con el extranjero. “Mina tiene contrato hasta 2023, por lo que al año analizaremos nuevamente el futuro del jugador”, afirmó.

El pasado torneo el jugador fue irregular, sólo anotó dos goles en la Copa Sudamericana, Soria le dio minutos en la parte final del Apertura, luego buscó marcharse a México, pero se cayó, se integró a la pretemporada, perdió 10 kilos y al club al que se vaya lo tendrá a punto para jugar. Ayer se presentó a los entrenamientos a doble turno en Casa Campo, si bien recibió ropa de trabajo, el DT Soria lo ignoró por completo, Mina se sentó a un lado de la cancha, luego se fue a su vehículo y más tarde a casa.

A la fecha Guabirá disputó cuatro partidos amistosos sin el Torturador.