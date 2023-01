Bruno Miranda la pasa mal en Guaraní de Brasil, prácticamente “está colgado”. El delantero no se encuentra en planes del cuerpo técnico del equipo brasileño, que no le paga a Bolívar por el préstamo. Pese a que Guabirá quiere repatriarlo para la Copa Sudamericana, antes se debe arreglar la deuda con la Academia.

El presidente de los celestes, Marcelo Claure, escribió en su cuenta de Twitter que propuso a Guaraní solucionar el tema con la cesión de otro futbolistas: “Guarani es extraño. No paga la deuda que tiene con Bolívar por Miranda, porque argumenta que no tiene dinero y pide plazos; al mismo tiempo no acepta la oferta por Ríos (Richard)”, sostuvo.

Desde Brasil se conoció el interés de la Academia por el colombiano Richart Ríos; es más, Bolívar habría ofrecido la suma de 800 mil dólares por el deportista de 22 años, cuyo 50% de su carta de actuación pertenece a esa entidad.

En agosto del año pasado, Miranda fue cedido a préstamo y con opción de compra a Guaraní, pero el boliviano ha tenido pocas chances de jugar y en varios compromisos no fue citado ni al banco de suplentes.

Delantero brasileño

Ayer en la tarde, en redes sociales brasileñas, sobre todo, circuló el nombre del goleador de la serie B: Gabriel Poveda. De acuerdo al portal Tiro de Canto, “el grupo City negocia con el Alverca por el atacante Gabriel Poveda, no sólo para ubicarlo en el Bahía sino para ver la posibilidad de sumarlo a Bolívar, uno de los dos clubes sugeridos por los ingleses”.

Poveda fue el goleador del Sampaio Correia de la serie B con 19 goles en 2022.