Miranda: En Guaraní “no estoy contento; en La Paz me trataron como en ningún lugar me trataron”

El delantero boliviano Bruno Miranda llegó anoche a La Paz para sumarse al trabajo de la Selección boliviana de fútbol que se alista para disputar un partido amistoso ante su par de Perú. Reveló que no está contento en el Guaraní de Brasil. Explicó por qué dejó Bolívar. Eligió no hablar de la posibilidad de volver a Bolívar.

“No he tenido los minutos que pensé, que se habló que tendría. Una lástima, realmente porque creo que podía haber sumado minuto y aportado, pero son cosas que suceden”, contó el delantero de 24 años.

En el aeropuerto de El Alto, el cruceño fue más contundente y hasta puso límites a su continuidad en Brasil: “No estoy contento, lo sabe mi familia y mis representantes. Pero escapa de las manos, ahora soy un trabajador del club, veremos qué pasa esta semana”.

Explicó que “mi salida de Bolívar fue por un tema familiar. En La Paz me trataron como pienso que en ningún lugar me ha tratado la gente. Tengo un cariño grande por La Paz, por la ciudad. Mi salida fue por eso, mucho no puedo decir ahora, sólo que estoy feliz por estar aquí y por la Selección”.

Al se consultado sobre la opción de volver a la Academia, el cruceño insistió: “Ahora no puedo hablar de eso, estoy feliz de volver a la Selección y de estar en La Paz, un lugar donde me sentí cómodo. Me tocó salir por un tema familiar, salir para darle una estabilidad a la familia”.