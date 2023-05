Aunque el Mazatlán FC no hizo oficial aún la contratación del director técnico Ismael Rescalvo, la dirigencia del Tigre toma previsiones y comienza a ver alternativas para sustituir a su entrenador exitoso.

La firma de contrato de los representantes del DT y los aztecas sería el lunes 8 de mayo y dos días después el DT viajará a su nuevo destino.

Por ello Rescalvo será quien dirija al equipo de Achumani este domingo frente a Aurora, en duelo por la duodécima fecha del torneo de la División Profesional.

Sobre su salida, el ibérico habría manifestado a la dirigencia atigrada que se trata de un “crecimiento personal”, pero medios mexicanos aseguran que el salario del técnico estaría cerca de los 100 mil dólares mensuales.

En tanto que Héctor Montes, el titular del club, afirmó a Futbolmanía que no se puede tapar el sol con un dedo, pero mientras el Mazatlán no formalice su interés en un documento no se puede asegurar nada.

En tanto, en las redes sociales del Mazatlán FC no se escribió nada sobre la llegada de Rescalvo, pero hace cuatro días se anunció la rescisión de contrato con el entrenador argentino Rubén Omar Romano.

También se hace oficial que 10 futbolistas no están en planes del club y que inicia la reestructuración del plantel.

Tigre invicto

Ismael Rescalvo dejará a The Strongest como líder invicto del campeonato de la División Profesional con 23 puntos en nueve presentaciones, dos menos que el segundo Bolívar (19). Ganó siete compromisos y sólo cedió puntos en dos ocasiones. Empató con Real Santa Cruz en la capital oriental 1-1 e igualó con Oriente Petrolero 0-0 en el estadio Siles.

En la Copa Libertadores disputó tres encuentros y es segundo en la tabla comparativa del grupo D con tres puntos y un gol diferencia de cero. Por detrás del atigrado están River Plate (3) menos tres de gol diferencia y Sporting Cristal (3) menos cuatro goles. El líder es el brasileño Fluminense (9).

“Rescalvo es un gran técnico, un caballero. Le deseo lo mejor, va a un club que tiene mucha ambición”, dijo el DT de Bolívar Beñat San José, quien también dirigió al Mazatlán.