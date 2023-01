El presidente de The Strongest, Héctor Montes, descartó ayer negociaciones con Juan Carlos Arce y Rodrigo Ramallo, luego de que trascendieran esos nombres para reforzar el plantel atigrado. “Es falso”, respondió a la consulta de Campeones de Página Siete en torno al “Conejo”. Por la tarde, el titular aurinegro señaló que si se da alguna llegada, será bajo los requerimientos del entrenador Ismael Rescalvo.

“Hay que tener respeto por los jugadores, da pena que muchos utilicen a las redes como fuente; es triste que hagan eso, hay varias carpetas, pero en ningún caso se ha tenido acercamiento. Rodrigo Ramallo sí, intenté conversar antes de las fiestas de Año Nuevo, quedamos en conversar después, pero está sujeto al requerimiento del cuerpo técnico; obviamente esperaremos ver qué pasa a futuro”, señaló Montes.

Arce se encuentra en la ciudad de La Paz, no está en planes de Always Ready, pese a tener un año más de contrato, y ésa es la razón por la que se optó por la rescisión. Mientras que Ramallo culminó su vínculo con la banda roja, se habló del jugador en filas celestes, pero no se concretó nada de manera oficial, y el Tigre apareció como alternativa.

The Strongest tiene un cupo de extranjero que podría ser en el medio campo o en el ataque, y de acuerdo con eso se dará la evaluación para ver alguna llegada.

El directivo fue cuidadoso con la información para que no haya especulaciones.

“Se está analizando, es probable que se defina algo en el medio y dejar algo pendiente en el ataque, si el cuerpo técnico lo requiere. Están viendo los jugadores y los que llegaron causaron grata evaluación, estamos esperando si hay algún requerimiento”, dijo Montes.