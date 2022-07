Montes es presidente, hubo “voto castigo” para Crespo

Héctor Montes es el nuevo presidente de The Strongest hasta julio de 2026, el candidato de la fórmula Unión Cañada ganó ayer las elecciones generales en el club The Strongest al imponerse a Ronald Crespo por 308 a 109 votos.

“Si quieren que me vaya, no me voten”, sostuvo el viernes Crespo y por la votación que se realizó ayer los socios le tomaron la palabra, ya que el triunfo de su rival fue contundente en las seis mesas que fueron habilitadas.

En el recuento mesa por mesa la superioridad de Montes sobre Crespo fue notoria, cuando se iban a escrutar las dos últimas mesas, el candidato de Unión Cañada ya celebraba junto a los miembros de su lista y los hinchas que estuvieron presentes en la sesión.

15 minutos antes de las 18:00 comenzó el conteo final de la comisión electoral y la notario de Fe Pública. 440 socios llegaron hasta el salón de eventos del Complejo Rafael Mendoza, 308 votaron por la plancha de Montes, 109 lo hicieron por Crespo, hubo 21 votos nulos y dos blancos.

“Montes, Montes, Montes... retumbó el grito de los hinchas luego que se dio a conocer al ganador de los comicios en el cuadro atigrado. Acto seguido, el presidente de la comisión electoral, Limbert Cardozo, tomó juramento al nuevo directorio.

El nuevo mandamás del Tigre estará acompañado en su directorio por Marcos Villegas, primer vicepresidente; Jorge Nolasco, segundo vicepresidente; además de los directores Mayra Guzmán, Cindy Carrasco y Cristian Zambrana.

“Transparencia”

En sus primeras palabras como presidente de The Strongest, Héctor Montes reiteró que una de sus primeros trabajos será transparentar el manejo económico que existió en el club en los últimos directorios.

“La norma dice que hay que hacer un informe económico, yo no entro con borrón y cuenta nueva, quiero transparencia y esa es nuestra primera carta de presentación”, aseguró.

Antes de ser dirigente, Montes fue hincha de la curva sur y pidió a todos que exista unidad para ver nuevamente a su club campeón. “Quiero llevar a la unidad a la institución, el amarillo y negro nos debe unir y haremos lo que nos encomendó el pueblo atigrado. Tengo mucha emoción”, finalizó