¿Mosquera no jugará el torneo local con Always?

La dirigencia de Always Ready tiene una difícil decisión, porque al tener siete extranjeros en el plantel deberán decidir quién es el jugador que sólo disputará la Copa Libertadores, algo que ya pasó en anteriores años, cuando los millonarios trajeron jugadores sólo para la copa internacional. En esta ocasión todo apunta que el elegido a ocupar esa plaza será Carlos Mosquera.

“Es muy difícil, porque primero todos son muy buenas personas, muy buenos deportistas en la posición donde les toca disputar los partidos, pero hoy por hoy debemos pensar en el club y considero que será difícil la decisión; hemos visto muy sólido el arco, así que seguramente tenemos un 90% de la decisión tomada, lo hablaremos con el profesor y que sea lo mejor para Always Ready”, afirmó Andrés Costa, presidente del club.

Este problema se originó luego que Edarlyn Reyes confirmara que se quedaba en el club. El dominicano tenía ofertas del fútbol de Arabia Saudita, pero el jugador pidió que Always no ponga trabas para su transferencia; sin embargo, la negociación no se concretó y Reyes decidió quedarse, justo cuando los millonarios confirmaron el fichaje del colombiano William Parra.

Los extranjeros en la banda roja son Carlos Mosquera, David Robles, William Parra, Edarlyn Reyes, Jayro Jean, Dorny Romero y Marcos Riquelme. Los amistosos son el parámetro de la dirigencia y cuerpo técnico para tomar la decisión final. Por lo expuesto por Costa, el portero será quien sólo sea habilitado para la Copa Libertadores.