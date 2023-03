El francés Just Fontaine, el jugador que tiene el récord de goles en una misma fase final del Mundial de fútbol con 13 dianas, murió a los 89 años, informó su familia a la AFP este miércoles.

Fontaine batió el récord en el Mundial de 1958 en Suecia, campeonato en el que Francia logró llegar a la semifinal por primera vez en su historia, siendo batida por el Brasil de Pelé, que fue luego el vencedor del torneo.

Con la muerte de Fontaine, solo quedan vivos tres jugadores franceses de aquella mítica aventura de 1958 (Dominique Colonna, Robert Mouynet, Bernard Chiarelli).

“La desaparición de Just Fontaine me entristece, como entristecerá forzosamente a todas las personas que aman el fútbol y a nuestra selección nacional. Just es y seguirá siendo una leyenda del equipo de Francia”, dijo el actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, en la página web de su Federación nacional.

Nacido en Marrakech, Fontaine no estaba destinado a disputar aquel Mundial porque le superaba en la jerarquía del equipo Thadée Cisowski, que se lesionó en el último momento.

Además del récord de los 13 goles y aquella histórica semifinal mundialista para Francia, Just Fontaine consiguió un gran palmarés en el fútbol de clubes con cuatro títulos de campeón de Francia (uno con el Niza, tres con el Reims), dos Copas de Francia (Niza en 1954 y Reims en 1958) y una final de la Copa de Europa -la actual Liga de Campeones), perdida en 1959 por 2-0 contra el gran Real Madrid de Di Stéfano, Puskas y Kopa.