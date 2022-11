Nace Palmaflor del Trópico, se logra su traspaso

En medio de diversas gestiones, en las últimas horas nació un nuevo club, Atlético Palmaflor del Trópico cochabambino. La Cooperativa Minera Palmaflor, propietaria del club Palmaflor de Quillacollo, acordó este martes la transferencia del elenco profesional a las Seis Federaciones del Trópico, primer paso para que esta región cuente con un equipo en la División Profesional 2023.

Aún no se contó el monto de la transferencia, y uno de sus dirigentes será el expresidente Evo Morales. Una vez dado el acuerdo, las partes acordaron que trabajarán en comisión para cumplir con los requisitos de la transferencia y plasmar el sueño del trópico. “Hemos llegado a un acuerdo con nuestros hermanos mineros cooperativistas que son dueños de Palmaflor, que se acordó la transferencia del club Palmaflor a la región del trópico. Esperamos que el siguiente campeonato represente al trópico y se den los partidos oficiales. Los hermanos mineros y cocaleros coincidimos en que el fútbol no es un negocio, no hay una venta. Es una transferencia para que haya legalidad, luego de eso se tratará de una responsabilidad de la región del trópico de Cochabamba”, declaró a Radio Kausachun Coca Leonardo Loza, senador por el departamento y ejecutivo de la federación Chimoré. La gestión se inició en 2020, empero el club Palmaflor no llegó a concretar el traspaso hasta ayer.