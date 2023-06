Nacional Potosí no aceptará postergar el encuentro del próximo sábado 24 de junio frente a The Strongest, debido a que no quiere alterar la planificación que tiene para la segunda rueda del torneo todos contra todos, donde marcha en segundo lugar.

El director técnico de los potosinos, Flavio Robatto, comentó que la dirigencia atigrada ya envió dos solicitudes a sus pares de Nacional para no jugar en esa fecha, ya que argumentan que sus jugadores retornarán cansados de la Selección y que tres días después jugarán con River Plate, en Buenos Aires

“The Strongest pidió la postergación sin ningún argumento deportivo, sólo mencionan el cansancio de los jugadores de la Selección. No hay argumento alguno para postergar, porque alteraría mucho nuestra planificación para más adelante. Estamos peleando mano a mano con ellos el primer lugar”, subrayó Robatto.