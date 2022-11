Nacional reconoce a Da Costa pero lo considera muy caro

Mauricio Navarro, actual presidente del Atlético Nacional, de Colombia, confirmó ayer a Campeones de Página Siete que se reconoce a Francisco Da Costa como un gran jugador y que en la próxima temporada se lo quisiera tener, aunque recalcó que hoy en día los valores de su pase son altos y no están dentro el presupuesto que maneja la entidad.

El portal Bolavip anunció anoche que el verde antioqueño confirmó las primeras salidas, pero también estaría pronto en anunciar a su primer refuerzo, el cual sería un delantero brasileño que juega en el fútbol boliviano. Según reveló el periodista del canal Win Sports, Felipe Sierra, el verdolaga tendría muy cerca cerrar la contratación de Francisco Da Costa.

Campeones de Página Siete entrevistó ayer en exclusiva al presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, quien reconoció que el nombre de Da Costa está ahí, que es un jugador interesante. “Sus valores son altos, al menos los que me pasaron, si bien son negociables, pero para lo que se paga en Colombia puede ser un valor considerable y es lo que en el momento no tenemos la capacidad, pero si hubiese un acercamiento en el momento, y los valores aterrizaran, pues obviamente podría surgir el interés”, afirmó ayer desde Medellín. “Nosotros pensamos que (Da Costa) es un jugador que podría tener éxito en el fútbol nuestro y así poderlo promocionar, mostrar, de todas maneras lo que nos piden digamos que es un valor que respetamos, pero que en este momento el club no está en condiciones de pagar, seguramente podríamos hacer un ofrecimiento, no el que ellos exigen ni el que piden, pero en lo que esté acorde a nuestras capacidades”, acotó Navarro.